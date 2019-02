E.Yeni Malatyaspor'da hedef büyük

İki kulvarda da başarılı olmak istediklerini söyleyen Bulut, "Hem kupada hem de ligde iyi yerlerde bitirmek istiyoruz. Kupada inşallah final olur, ligde de şu anki konumumuzu korumaya çalışacağız" dedi.

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Nurettin Soykan Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Beşiktaş maçı öncesinde konuşan Bulut, siyah-beyazlılar karşısında kazanmak istediklerini açıkladı. Her iki kulvarda da başarılı olmak istediklerini söyleyen genç çalıştırıcı, kupada finale kadar gitmek istediklerini vurguladı.

"Kupada inşallah final olur"

Ligde ikinci yarını çok daha zor olacağını belirterek sözlerini sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Geçmiş yıllara baktığınızda da bu aynı şekilde geçmiştir. Nitekim bu senede aynı şekilde geçiyor. Hem kupada hem de ligde iyi yerlerde bitirmek istiyoruz. Kupada inşallah final olur, ligde de şu anki konumumuzu korumaya çalışacağız. İnşallah bunu 34. haftaya kadar yapabiliriz. Bunu yapabilecek kadromuzda var. Futbolcularımızı kupa olsun lig olsun değişken bir şekilde oynatmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar en iyi şekilde götürdük, bundan sonrada aynı şekilde götürmeye çalışacağız" diye konuştu.

"Kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz"

Oyun sistemleriyle ilgili olarak sorulan bir soruyu yanıtlayan Erol Bulut, "Geçen seneki kadroyla bu seneki kadroya baktığınızda tamamen değişken bir futbolcu gurubu var. Kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Geliştirirken, bir noktaya kadar ufak tefek sıkıntılar yaşayacaksınız ama biz o noktayı tam olarak yakalayamadık iyi anlamda, hücum anlamında. Bunu her hafta geliştirmeye çalışıyoruz. Son 2-3 maçımızda da hücum ve savunma anlamında gayet iyi oynadığımızı düşünüyorum. Sadece yakaladığımız pozisyonları biraz daha iyi değerlendirebiliriz. İnşallah bu haftaki maçta olur ve devam edeceğini düşünüyorum. Tüm futbolcularımız buna hazır ve her şeyin bilincindeler. Bu süreç tabi ki kolay değil. Bugünden yarına hiçbir şey değişmiyor. Bizim gelişimizden 14-15 aylık bir süreç oldu. Bu süreci her iki kulvarda hem savunma hem de hücum anlamında en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Tabi ki kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Geliştirirken de ufak tefek sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz" değerlendirmesinde bulundu.

"Ben o görüşte değilim”

Başarılı teknik adam, Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın 1-1 kaldıkları maç sonrası yaptığı açıklamayla ilgili şunları söyledi: "Aykut hoca belki kendi açısından haklı olabilir ama ben o görüşte değilim. Topun oyunda kalma süresi 61 dakika, bu bayağı uzun bir zaman. İkincisi yapılan faullere bakalım, verilmeyen kartlara bakalım. Bakıldığında daha az kart verildiğini düşünüyorum. 2-3 kart daha fazla olması gerektiğini düşünüyorum. Birincisi Jahovic'in Mina'ya yaptığı hareket kesinlikle sarı kart. Kaval kemiğine gelen bir darbe var, hakem sarı kart göstermedi. Ondan sonra attığı penaltıdan sonra Fabien'in kolunu ısırdı, ikinci sarı karttan kırmızı kart olması gerekiyor. İssam'a yapılan faul, Milosevic eliyle dudağına vurdu, dudağı patladı. Orada da faul ve sarı kart olması gerekiyordu. Bunlar hiç verilmedi. Puan kaybettiğiniz zaman böyle sözlere başvuruyorsunuz. Bence Konyaspor'un buna ihtiyacı yok. İyi futbol oynuyorlar, iyi takım, en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Burada bizim adımıza kaybedilen 2 puan var. Konyaspor'un 1 puan aldığından dolayı mutlu olması lazım. Puan kaybedildiyse, bunu Malatyaspor kaybetti."

“Ertaç bu takımın her zaman hazır olan futbolcusu”

Bulut, takımdaki eksiklerle ilgili şu bilgileri verdi: "Fabien, dördüncü sarı kartını gördü ve cezalı duruma düştü, bu nedenle oynayamayacak. O konuda zaten bir sorunumuz yok, Ertaç'ta bu takımın her zaman hazır olan futbolcusu. Çok iyi performanslar gösterdi ve Cuma günü Beşiktaş karşısında da çok iyi bir performans göstereceğini düşünüyorum. Bifouma son maçta aldığı darbeden dolayı bir ay bizden uzak kalacak gibi gözüküyor. Pereira'nın da tendonunda bir sıkıntı var. O da 10 gün bizden uzak kalacak. Buğra'nın hafif bir sıkıntısı var, o aramızda yok. Kamara, antrenmanda aldığı darbeden dolayı onu koruyoruz ama tüm futbolcularımız hazır. 11 futbolcuyla sahaya çıkacağız."

“Onu da VAR'dan izlemiş olsalardı belki kararlarını değiştirebilirlerdi”

Bulut, bir gazetecinin 'Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu istifa etti. Türk futbolunda sistemle ilgili mi yoksa isimlerle alakalı mı bir sorun var. Bu istifayı nasıl yorumluyorsunuz?' sorusuna, "Sistemle alakalı aslında sorunlar yokta sorunları oluşturan kişiler biziz. O yüzden tabi ki VAR sisteminin daha adaletli olduğunu söylüyoruz. Ama yine de ufak tefek hatalar oluyor. Bunu doğal karşılamamız lazım ama bazen de VAR sistemine gidip, bakılması gerektiğini düşünüyorum. Konyaspor maçında kazanılan bir penaltı vardı, onu da VAR'dan izlemiş olsalardı belki kararlarını değiştirebilirlerdi" cevabını verdi.

“Yerli olması benim düşünceme göre daha olumlu”

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun sözleşmesinin karşılıklı feshedilmesiyle ilgili olarak konuşan Erol Bulut, "Lucescu'nun sözleşmesinin karşılıklı feshedilmesi uzun zamandır gündemdeydi. Nitekim onunla ilgili federasyon bir karar aldı, saygı duymamız gerekiyor. Sezon sonuna kadar Tayfur hoca bunu sürdürecek. Gelecek hocalar arasında Şenol hoca konuşuluyor ama daha kesin bir şey yok. Gelecek kişinin yerli olması benim düşünceme göre daha olumlu çünkü Türk futbolcusunu, Türk insanını daha iyi tanıyan, yönlendirebilen kişi olacak. Yabancı geldiğinde bir ön çalışmasının olması gerekiyor. Buda uzun zaman alıyor. Yerli hoca olması daha olumlu olacak" değerlendirmesinde bulundu. Son olarak Beşiktaş maçına iyi hazırlandıklarını sözlerine ekleyen Bulut, "Beşiktaş'ın kalitesi ortada. Kaliteli futbolcuları, ayakları var. Dikkatli olmamız lazım. Cuma günü sahaya 3 puan için çıkacağız" diyerek sözlerini tamamladı.