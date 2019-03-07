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E.Yeni Malatyaspor'da Kamara D.G. Sivasspor maçının kadrosuna alındı

Spor Toto Süper Lig’in 25.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda D.G. Sivasspor ile karşılaşacak olan E. Yeni Malatyaspor, bu maçın Malatya'daki son çalışmasının ardından karayoluyla Sivas'a gitti.


Süper Lig'in ikinci yarısında 6 haftadır galibiyet alamayan E. Yeni Malatyaspor, ligin 25. haftasında deplasmanda 8 Mart Cuma günü saat 20.30'da Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım bu maçın Malatya'daki son çalışmasını yaparak Sivas'a gitti.


Nurettin Soykan Tesisleri'nde, Teknik Direktör Erol Bulut nezaretinde yapılan çalışmaya sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam eden Mina ve Bifouma katılmadı.


Sivasspor maçı kafilesine Mina ve Bifouma ile birlikte Ömer Şişmanoğlu ve Rahman Buğra Çağıran da dahil edilmedi.


Bu arada devre arasında transfer olduğu Malatya'da sadece 2 maça sonradan giren golcü futbolcu Aboubakar Kamara Sivas maçında forma verilmesi halinde görev yapabilecek.


D.G. Sivasspor-E.Yeni Malatyaspor karşılaşması yarın saat: 20.30'da başlayacak.

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