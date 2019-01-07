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E.Yeni Malatyaspor'dan Boutaib'e duygusal veda

Evkur Yeni Malatyaspor, 1.

5 milyon Euro bedelle Mısır takımı Zamalek'e transfer olan Khalid Boutaib için duygusal bir veda mesajı yayımladı.


Geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı forvet oyuncusu Khalid Boutaib'i 1.5 milyon Euro bedelle Mısır ekibi Zamalek'e satan sarı kırmızılı kulüp, “Güzel anılar biriktirdik beraber, yolun açık olsun Khalid Boutaib” mesajıyla Faslı oyuncuya veda etti.



Yeni Malatyaspor, Boutaib için sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:


“Oyuncumuz Khalid Boutaib, Mısır'ın Zamalek takımıyla anlaşmaya varmıştır. Kulübümüze katkılarından dolayı Khalid Boutaib'e teşekkür ediyor futbol kariyerinde başarılar diliyoruz. Güzel anılar biriktirdik beraber, yolun açık olsun Khalid Boutaib.”

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