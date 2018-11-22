E.Yeni Malatyasporlu futbolcular tiyatro oyunu izledi

Yeni Malatyaspor'un futbolcuları, Malatyalı tiyatro oyuncuları tarafından sahnelenen ‘Zır zır deli' isimli oyunu izlediler.

E.Yeni Malatyaspor'un takımının sol beki Erkan Kaş, Murat Yıldırım, Eren Tozlu ve Ertaç Özbir'in izlediği tiyatro oyununa Malatyalılar da büyük ilgi gösterdi. Oyun öncesi alkışlarla karşılanan sarı-kırmızılı oyuncular bol bol imza dağıttılar.

Oyun sonrası konuşan futbolculardan Murat Yıldırım, “Bugün davet üzerine buraya geldik ve gerçekten çok güzle vakit geçirdik. Tiyatrocu genç arkadaşlarımı performanslarından dolayı kutluyorum. Hakikaten güzel bir oyun çıkardılar. Tabi bu tür etkinliklere fırsat buldukça gidiyoruz. Bu anlamda Malatya dolu dolu bir şehir diyebiliriz” diye konuştu.