E.Yeni Malatyasporlu Murat Akça ikinci kez baba oldu

Yeni Malatyaspor'un defans oyuncusu Murat Akça ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Sarı-kırmızılılarda son haftalarda on birde forma şansı bulmaya başlayan Murat Akça ile Yunona Akça çiftinin ikinci bebekleri dünyaya geldi. Akça çiftçi ikinci bebeklerine Ariana ismini verdi. Yeni Malatyaspor Kulübü de Akça çiftini tebrik etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Murat Akça ve Yunona Akça çiftinin 27 Kasım'da dünyaya gelen ikinci çocukları Ariana'ya ailesiyle birlikte sağlıklı ve mutlu bir ömür temenni ediyor, Murat Akça ve eşini tebrik ediyoruz" denildi.