E.Yeni Malatyaspor'un 'Cesur'u artık genç bir köpek

Yeni Malatyaspor'da ölmek üzereyken bir kulüp çalışanı tarafından bulunan ve teknik direktör Erol Bulut'un sahiplendiği Cesur isimli yavru köpek, sarı kırmızılı kulübün en büyük neşe kaynağı haline geldi.

7 kardeşini otomobil çarpması sonucu kaybeden ve bir aracın altında kalarak ölmek üzereyken Yeni Malatyaspor'un bir çalışanı tarafından bulunan, daha sonra ismi Cesur konulan yavru köpek, Erol Bulut'un olduğu kadar futbolcular ve kulüp çalışanlarının da neşe ve motivasyon kaynağı.

Zor günleri geride bırakan ve 6 ayılık süreçte artık genç bir köpek haline gelen Cesur, sarı kırmızılı kulüp tarafından özel olarak, hiçbir şeyi eksik bırakılmadan bakılıyor.

Erol Bulut: “O bize şans getirdi”

Erol Bulut, Cesur'un kulübe gelmesiyle birlikte başarılarının da arttığını ve kendilerine şans getirdiğini ifade etti.

Köpeklerin duygu yönlerinin çok gelişmiş varlıklar olduğunu belirten Bulut, “Cesur ilk getirildiği günden bugüne oldukça gelişti ve artık genç bir köpek oldu. O bize şans getirdi. Ben köpeklerin duygu yönlerinin çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Cesur da her söylediğimizi algılıyor ve kendisine şefkatle yaklaştığımız için bize her gün teşekkür ediyor” diye konuştu.