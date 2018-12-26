E.Yeni Malatyaspor'un ilk yarı istatistiği

Yeni Malatyaspor'da ligin ilk yarısının 29 puanla 3. sırada tamamlanması camiayı ikinci yarı için umutlandırdı.

Süper Lig'de geçen sezonu 43 puanla 10. sırada tamamlayan Yeni Malatyaspor, ikinci sezonunda da performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Sarı-kırmızılılar, ligin ilk yarısında oynadığı 17 karşılaşmada 8 galibiyet, 5 beraberlik, 4 de mağlubiyet alarak 29 puan topladı. Malatya temsilcisi, kendisiyle aynı puana sahip Trabzonspor'un averajla gerisinde yer aldı ve ilk yarıyı üçüncü sırada tamamladı.

Sarı-kırmızılı ekip, ligin ilk yarısı itibariyle ligde kalesinde en az gol gören ikinci takım oldu. 17 haftalık süreçte rakip ağları 26 kez havalandıran Yeni Malatyaspor, kalesinde 16 gol gördü ve ligde 8 gol ile en az gol yiyen takım olan Başakşehir'in en yakın takipçisi oldu.

Ligin ilk yarısında evinde 5 galibiyet alan Yeni Malatyaspor, deplasmanda 3 kez galip gelebildi. Takımın en golcü oyuncusu ise 6 golle Danijel Aleksic olurken, Sırp oyuncuyu 4'er golle Guilherme ve Khalid Boutaib takip ediyor.

Asist krallığında ise Guilherme 7 asistle Beşiktaşlı Quaresma'nın ardından ikinci oldu.

17 haftalık süreçte rakip ağları 26 kez havalandıran Evkur Yeni Malatyaspor, bu gollerin 7'sini kafayla, 18'ini ise ayakla attı. 1 gol de penaltıdan geldi.