E.Yeni Malatyaspor'un yeni golcüsü Aboubakar iddialı konuştu

Yeni Malatyaspor'un Fransız santraforu Aboubakar Kamara, her maçı kazanmak için oynayacaklarını ifade ederek, deplasmanda Atiker Konyaspor karşısında 3 puanı alıp, taraftarlara hediye etmek istediklerini söyledi.

Yeni Malatyaspor'un golcüsü Aboubakar Kamara ve takım kaptanı Adem Büyük basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı takımın İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı ve Göztepe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final birinci maçında ilk kez forma giyen Kamara, beklentileri karşılamanın önemli olduğunu ifade ederek, "Üzerimde bir baskı yok. Ben hep çalıştım, çalışmaya da devam edeceğim. İnsanların beklentilerini boşa çıkartmayacağım. Sonuçta futbol bir oyun ve bu oyunun gereğini her zaman yapacağız" diye konuştu.

"Kendimi çok iyi hissediyorum"

Kamara, futbolun her yerde oynandığını ve bir sıkıntı yaşamayacağını kaydederek, "İlk geldiğimde uçak ve saatlerden dolayı biraz yorgunluk oldu hemen geçti. Şu an hiçbir sıkıntı yok, kendimi çok iyi hissediyorum. Ülke değişiminin çok büyük bir sorun olmaması lazım. Sonuçta futbol, her yerde futbol. Türkiye'de de, İngiltere'de de futbol oynanıyor. Onun için bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı. Fransız golcü, "Bu takımda herkes kazanmak istiyor. Sonuçta burada her maçı kazanmak için oynayacağız" dedi.

Adem Büyük: "Yenemiyorsan yenilmeyeceksin"

Yeni Malatyaspor'un takım kaptanı Adem Büyük ise yaptığı açıklamada sezona iyi başladıklarını ifade ederek, "3 puan daha fazla almıştık. Son oynadığımız Kayserispor maçıyla ilgili öz eleştiri yapacak olursak, istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. İkinci yarı belirli bölümlerinde sadece bunu başarabildik ama skora yansıtamadık. Sonuçta bize yakışan bir futbol değildi. O yüzden ben 1 puanı artı olarak görüyorum çünkü bu ligde ikinci yarılar her zaman zor geçmiştir. Yenemiyorsan yenilmeyeceksin ama tabi ki kendi sahamızda böyle bir puan kaybı yaşadığımız içinde üzgünüz" açıklamasını yaptı.

"Yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz"

Tecrübeli futbolcu, uzun zamandır ligin üst sıralarını zorladıklarını anlatarak, "Oralarda kalmaya çalışıyoruz. O yüzden daha az puan kaybederek, oradaki yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz. İkinci yarının ilk üç haftası itibariyle istediğimiz oyunu genel itibariyle sahaya yansıtamadık ama pozisyon olarak yerimizi koruduk bu da bizim için artı" ifadelerini kullandı.

"Burada herkes fedakarlık yapıyor"

Yoğun bir kamp döneminden sonra ligin ikinci yarısına başladıklarını dile getiren Büyük, "Futbolcular için ister istemez iki haftalık süreçte elinde olmayan bazı sebeplerden dolayı sakatlıklar olabiliyor. Biz bu sakatlık işinden artık çok sıkıldık. Konuşmak istemiyorum ama başımıza birçok şey geldi. Açıkçası burada herkes fedakarlık yapıyor. Çoğu futbolcumuz fedakarlık yaparak, bazı maçları sakat sakat oynuyor. O yüzden bazen istediği performansı da sahada sergileyemiyor bu da gayet normal. Bahane değil ama doğal olan bir şey. Bundan sonraki haftalarda daha iyi olacağına inanıyorum. Şu an her şey yolunda. Klişe olacak ama her futbolcu elinden geleni yapıyor, iyi olmak istiyor. Kimse sahaya çıktığı zaman kötü olmak istemez, takımına faydalı olmaya çalışır. Umarım bundan sonra sakatlıklar yaşanmaz. İlk yarıda nasıl üstün bir performans sergilediysek, onun biraz üzerine çıkmak istiyoruz. Hedefimiz de yavaş yavaş değişecektir. Önümüzdeki dört hafta bunda belirleyici olacaktır. O yüzden sıkı çalışıp, işimize dört elle sarılmalıyız. Çok büyük bir avantajımız var ama dediğim gibi ligdeki sıralamamızı korumalıyız ancak öncesinde ilerlememiz, gitmemiz gereken Ziraat Türkiye Kupası da var. Umarım her iki kulvarda da ilerleriz ve sezon sonunda da Malatya'nın, Malatyaspor taraftarlarının gönlünde olan şeyi vermiş oluruz" şeklinde konuştu.

"Yaptığımız güzel işleri kimsenin küçümsemesine izin vermem"

Tecrübeli futbolcu, yorumcu Hıncal Uluç'un Evkur Yeni Malatyaspor ve kendisi hakkında söyledikleriyle ilgili ise, "Bu hadiseden sonra çok büyük destek mesajları aldım. Malatya'ya ilk geldiğim günden beri Malatyaspor taraftarlarının çok yoğun bir şekilde sevgi gösterilerini hissettim, gördüm. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Mesajları tek tek okudum, yorumları gördüm. Tatsız bir olay. Ben bir futbolcuyum ama dışarıda da bir insanım. Aslında çok konuşulacak bir konu değil ama saçma sapan yapılan bir yorum var. 16 yıldır profesyonel olarak futbolun içerisindeyim, bütün eleştirileri karşıladık ama bu eleştiri değil hakaret boyutunda olursa kusura bakmasın, spor yorumcusu adı altında dışarıdaki hayatında da ne yaptığı belli o şahsın. Bundan sonraki süreçte artık görüşeceğiz. Futbolumla cevap vereceğim, başka türlü cevap veremem. Yaptığı hakarette kesinlikle cezasız kalmayacak. Yargı yoluyla da kesinlikle bütün haklarımı sonuna kadar kullanacağım. Bir özür dilemesi gerekiyorsa benden değil bütün Malatyaspor camiasından dilemesi gerekiyor. Açıkçası ben özür beklemiyorum, hiç umurumda da değil. Takım olarak yaptığımız güzel işleri kimsenin çıkıp geniş geniş, rahat rahat küçümsemesine de izin vermem. Beni tanıyanlarda bilir, kimse kusura bakmasın orada sırf gündeme gelmek için böyle konuşmalarda yapılmasın. Bu konuda çok hassas ve sinirliyim. O yüzden çok konuşmak istemiyorum. İlk önce sahada sonrada yargı yoluyla bütün haklarımı sonuna kadar kullanacağım" diye konuştu.