İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Fabrika fareleri yakalandı

Malatya’da fabrikalardan inşaat demirleri ile enerji ve nakil kablolarının çalınması olayları ile ilgili 4 kişi yakalandı.

Malatya'da fabrikalardan inşaat demirleri ile enerji ve nakil kablolarının çalınması olayları ile ilgili 4 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Malatya'nın Yeşilşyurt ilçesindeki Organize sanayi bölgesinde bulunan fabrikalardan inşaat demiri, enerji ve nakil kabloları hırsızlıkları üzerine İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Yeşilyurt Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda düzenlenen operasyonla Ü.K. , O.K. , C.Ö. ve H.Ş. isimli şahıslar gözaltına alındı.


Şahıslardan Ü.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, O.K. , C.Ö. ve H.Ş. isimli şahıslar ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.