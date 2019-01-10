İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Faciayı ırmak kenarındaki ağaçlar önledi

Malatya’da buzlanan yolda kayan araç yol kenarında bulunan ırmağa uçtu.

Malatya'da buzlanan yolda kayan araç yol kenarında bulunan ırmağa uçtu. Irmağın kenarındaki ağaçlara takılan araç şans eseri suya düşmedi. Kazada 3 kişi yaralandı.


Kaza, Darende ilçesi D300 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre O.Y. yönetimindeki 06 KA 6038 plakalı otomobil aşırı buzlanma nedeniyle kayarak yol kenarında bulunan ırmağa uçtu. Irmağın kenarındaki ağaçlara takılan araç şans eseri suya düşmezken, araç içindeki sürücü ve 2 yolcu kaza sonrası araçta sıkıştı.


Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar ambulansla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekipleri daha sonra ırmağa uçan aracı çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarttı.


Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.