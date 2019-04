Fahri Kayahan memleketi Malatya'da anıldı

Ünlü bestekar, ses ve saz sanatçısı Fahri Kayahan, memleketi Malatya'da düzenlenen özel programda anıldı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın ev sahipliğinde Sabancı Kültür Merkezinde gerçekleştirilen anma programında, ‘Malatyalı Fahri' olarak tanınan merhum Fahri Kayahan'ın hayatından kısa kesitlerin yer aldığı sinevizyon gösterimi yapıldı.

Merhum Fahri Kayahan'ın gönüllere hitap eden şarkılarıyla Anadolu insanının sesi olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Malatya'mızın yetiştirdiği bestekar, ses ve saz sanatçısı merhum Fahri Kayahan'ı vefatının 50 nci yılında saygı ve rahmetle anıyoruz. Ailesine, sevdiklerine ve tüm hemşehrilerimize bir kez daha başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Sanatseverlerin ilgi gösterdiği anma programının hayata geçmesinde desteklerini esirgemeyen Malatya Müzisyen Eğitimciler Sanat Dernek Başkanı Mehmet Balkış ve Malatya Eyvan Ekibi sanatçılarımıza canı gönülden şükranlarımı sunuyorum. Yeşilyurt Belediyesi olarak, bu büyük değerimizin yaşatılması adına küçük de olsa bir adım atabiliyorsak ne mutlu bize. Ülke sanatının gelişmesi ve ilerlemesi noktasında hayatının neredeyse tamamında büyük bir fedakarlık ve özveri gösteren, kaleminden çıkan eşsiz eserlerle bu toprakların sesi olan Fahri Kayahan üstadımız için böylesine değerli bir anma programına ev sahipliği yapmanın onurunu yaşıyoruz. Sanatla iştigal etmek, sanat eserleri ortaya koymak her insanın karı olmadığı gibi, eserleriyle Türkiye'ye mal olmak da her sanatçının karı değildir. İşte kendisiyle hemşehri olmakla gurur duyduğumuz rahmetli Fahri Kayahan, böyle sanatçılarımızdan biridir” ifadelerini kullandı.

Merhum Fahri Kayahan'ın manevi mirasına sahip çıkmanın her Malatyalının görevi olduğunu hatırlatan Başkan Çınar, “ Yeşilyurt Belediyesi olarak ilçemizi bir yandan fiziki anlamda geliştirirken diğer taraftan kültürel ve sanat zenginliklerimizi gün yüzüne çıkartacak bu tür etkinliklere her zaman destek veriyoruz. 50 yıl önce aramızdan ayrılan ünlü sanatçımız Fahri Kayahan'ın hayatını, eserlerini günümüze taşımak, buradan da gelecek nesillere aktarmak hepimiz adına önemlidir. Günümüzde birçok sanatçının seslendirdiği şarkıların bestekarı olan Fahri Kayahan'ın her sözü derin anlamlar içeren eserlerinin her biri ayrı bir önem ve değer taşımaktadır” şeklinde konuştu.

Malatya Müzisyen Eğitimciler Sanat Derneği (MESD) Başkanlığını yürüten, Ses ve Ud- Cümbüş Sanatçısı Mehmet Balkış ile Malatya Eyvan Ekibi sanatçıları tarafından merhum Fahri Kayahan'ın birbirinden değerli eserleri seslendirildi. Ünlü sanatçı merhum Fahri Kayahan tarafından kaleme alınan, her biri ayrı bir değer ve anlam taşıyan eserler, sanatçılar ve davetliler tarafından hep bir ağızdan söylendi. Duygusal anların yaşandığı konser sırasında ‘Ayrılık Ateşten Bir Ok, Nazlı Yare Fiske İle Taş Attım, Ezo Gelin, Sarı Kurdelam' başta olmak üzere Fahri Kayahan'ın tüm eşsiz şarkı ve türkülerine eşlik eden katılımcılar, gerek merhum Fahri Kayahan'ın hayatından kesitlerin yer aldığı sineviyzon gösterimi gerekse de onun eşsiz eserlerinin seslendirilmesi sırasında duygulandılar.

Sanatseverler, böylesine kıymetli bir anma programın hayata geçmesinde büyük destek veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar başta olmak üzere Malatya Müzisyen Eğitimciler Sanat Derneği ile Malatya Eyvan Ekibi sanatçılarına teşekkürlerini sundular.

Öte yandan konseri izlemeye gelenler arasında yer alan Malatyalı Sanatçı Cemal Öztaş da, söylediği birbirinden güzel Malatya ve Arguvan türküleriyle gönülleri mest etti. Sanatçı Öztaş, Fahri Kayahan gibi değerli bir üstadı anma gecesinde olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederken, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a böylesine değerli bir programı sanatseverlerle buluşturduğu için teşekkürlerini paylaştı.