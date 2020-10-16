Fasulyede hasad dönemi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinin bereketli topraklarında yetiştirilen fasulye de hasat başladı. Bu yıl Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin Esenlik Süper Marketlerinde satılacak olan fasulye üreticisi umutlu.

Tarım şehri olma yolunda hızla ilerleyen Malatya'da kayısıdan sonra alternatif ürünlere de ilgi artıyor. Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 100 yıldır üretilen fasulye hem üreticisini hem de bölge ekonomisini kalkındırıyor. Coğrafi işaretli ürünlerin üretimindeki artış bir taraftan milli değerlerin korunmasına bir taraftan da yerel kültürün tanıtılmasına da katkı sağlıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Esenlik Süper Marketler, Doğanşehir fasulyesini bu yıl tarladan alarak direk tüketici ile buluşturacak. Hem bölge halkının ekonomik olarak kazanması hem de tüketicinin direk tarladan rafa gelen ürünleri tüketmesi adına yapılan bu girişim çiftçileri de mutlu etti. Hasat döneminin başlaması ile tarlada yoğun mesai harcayan fasulye üreticileri, 1900'lü yıllarda başlayan fasulye üretiminin günümüze kadar sürdürdüklerini dile getirerek bu yıl hasadın erken gerçekleştiğini dile getirdiler.

Doğanşehir fasulyesinin kaliteli ve lezzetli olduğunu ifade eden üreticiler, bu yıl Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın talimatları ile ürünlerinin Esenlik Süper Marketlerde tüketicilerle buluşacak olmasında da mutlu olduklarını söylediler.