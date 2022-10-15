Fatih Erbakan: “Altı ayda 37 kez toplandılar ortada bir şey yok”

Fatih Erbakan, ”Cumhurbaşkanı adayı dahi ortaya koyamadılar. Altısı masa başında, HDP masanın altında 7 ortak 6 aydan beri ortaya hiçbir şey koyamıyorlar” dedi.

Malatya'da partisinin 2'nci Olağan Kongresinde konuşan Fatih Erbakan, Altılı masaya yüklendi. Yeniden Refah Partisi'nin Malatya 2'nci Olağan İl Kongresi bir otelde düzenlendi. Yeniden Refah Parti Malatya İl Başkanı Bilal Yıldırım'ın selamlama konuşmasıyla başlayan programda kürsüye çıkan Fatih Erbakan, altılı masaya yüklendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretinin de 8 saat ortadan kaybolmasını eleştiren Erbakan, ”Kılıçdaroğlu, kaçar gibi Amerika'ya gitti. Amerika'da 8 saat ortadan kayboldu. Basın mensuplarını, koruma ordusunu atlatıp 8 saat ortadan kayboldu. Haklı olarak milletimiz soruyor. Bu 8 saat neden ortadan kayboldunuz, kimlerle ve ne maksatla görüşme yaptınız. Bu görüşmeleri neden gizli yaptınız? Neyi saklıyorsunuz? Milletimiz de bu soruların cevabını merak ediyor” dedi.

İktidar olmanın yolunun ABD'den geçmediğini ifade eden Erbakan, ”Yeniden Refah Partisi olarak diyoruz ki biz milli görüşüz. Biz yolu Amerika'dan geçmeden iktidar olan bir hareketiz. Milli görüş hareketiyiz. Biz milli görüşçüler olarak kuvvet ve kudret sahibi Amerika değil cenabı Allah'tır inancına sahibiz. Erbakan hocamız, milli görüş hareketini Amerika'nın yanından dahi geçmeden iktidara taşıdı. Biz de Yeniden Refah Partimizi ikinci 40 yılda aynı şekilde dış güçlere sırtımızı dayamadan, kapalı kapılar arkasında sözler verip sözler almadan milletimizin desteğiyle, teşkilatlarımızın gayretleriyle iktidara taşıyacağız” şeklinde konuştu.

“Cumhurbaşkanı adayı dahi ortaya koyamamışlar”

Altılı masanın 6 ayda 37 kez toplantı yaptığını anımsatan Erbakan, ”Birbirine benzemez bir araya gelmişler. 37 kez toplantı yapmışlar. Altı aydan beri konuşuyorlar. Sonunda ortada bir tane somut proje var mı, ekonomik krizden çıkış yolu var mı, ekonomik krizden kurtulmak için ortaya koydukları kaynak paketi var mı, Yeniden Refah Partimizin AR-GE başkanlığımızın hazırladığı milli kaynak paketleri kitabı yok. Cumhurbaşkanı adayı dahi ortaya koyamamışlar. Altı tane masa başında bir tane de masanın altında HDP, 7 ortak ortaya hiçbir şey koyamıyorlar altı aydan beri“ ifadelerine yer verdi.

Başörtüsünün yasal güvence altına alınması ile İstanbul Sözleşmesi tartışmalarına da değinen Erbakan, ”Geçen Pazar günü yine bir araya gelen altılı masa açıkça ifade ediyorlar. Eğer meclis çoğunluğunu elde edersek ilk yapacağımız iş İstanbul Sözleşmesini geri getirmek olacak, diyor. O masada oturup bu planlara nasıl alet oluyorsun? Erbakan hocada CHP ile koalisyon yapmış, diyor. Erbakan hoca CHP'ye Milli Selamet Partisi'nin (MSP) programındaki icraatlarını yaptırdı. CHP ile DSP koalisyonunda 600 imam hatip lisesi 5 bin kuran kursu açıldı. En büyük manevi kalkınma hamlesi yapıldı. Erbakan hoca, CHP'yi MSP'nin çizgisine çekti. Sen şimdi CHP ile birlikte oturup İstanbul Sözleşmesinin geri getirilmesine alet oluyorsun. Erbakan hocanın yaptığı ile senin yaptığının ne alakası var. Kılıçdaroğlu, başörtüsünün yasal teminatlar altına alınması gerektiğini söyledi. İktidar da talimat verdik. Arkadaşlar gerekli hazırlıkları yapıyorlar, dedi. Biz daha ilk noktada dedik ki başörtüsü özgürlüğünün anayasal teminat altına alınması gereklidir. 20 senelik AK Parti iktidarının bunu yapmamış olması çok büyük bir eksikliktir. Onu mutlaka yapmak gereklidir” diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından tek liste ile seçime gidilen kongrede Bilal Yıldırım, yeniden il başkanı seçildi.