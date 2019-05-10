Fatih Fen Lisesinde TÜBİTAK bilim fuarları kapsamında bilim şenliği düzenlendi

Toplam 27 farklı projenin sergilendiği bilim şenliğinin açılışına Akçadağ Belediye Başkan yardımcısı Eyüp Işık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aslan, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Akçadağ Meslek Yüksekokulu Müdürü Abdurrahman Köseman okul öğretmenleri ve çok sayıda öğrenciler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Proje koordinatörü ve okulun Biyoloji öğretmeni Hüseyin Dikici, “Akçadağ Fatih fen lisesinde bilimsel anlamda 27 projemizin açılışını gerçekleştiriyoruz Bu anlamda Bunlar araştırma inceleme ve tasarım alanında oluşmakta bunlardan bir tanesi de gıdaların saklanması daha uzun ömürlü saklanması için neler yapılabilir konusunda bir projemiz var bu projeyi de İnönü üniversitesi gıda mühendisliği bölümü ile patent almak için başvurduk ve sonuçlarını bekliyoruz bu anlamlı çalışmada Bizleri yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederiz” dedi. Bilimin gelişmesi ülkenin gelişmesiyle ilişkili olduğunu belirten Malatya Turgut Özal Üniversitesi Akçadağ meslek Yüksekokulu müdürü Abdurrahman Köseman da, bilim fuarlarının devamlı hale getirilmesini isteyerek, "Bilimin gelişmesi ülkenin gelişmesi ile doğrusal bir ilişki taşımaktadır. Elbette ki bunu bilimin üniversitelerden ziyade liselerde ve daha alt kademelerde de öğrencilere tanıtılması ve oradan başlanması ülkedeki bilimin kalitesini ve niteliğini artırmak açısından büyük önem taşımaktadır. Bilimsel faaliyet ve etkinliklerin yayılarak gelişmesini temenni ediyorum” diye konuştu