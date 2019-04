Fatih Terim: “Finale isteyerek ve inanarak kaldık”

Biz ilahi adalete inanan, sonuna kadar da pes etmeyen bir takımız” dedi.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçında Galatasaray deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'u 5-2 yenerek finalde Akhisarspor'un rakibi oldu.

“Baştan sona kontrolü bizde olan bir maç oldu”

Maç sonu basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, finale kaldıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, “Finale isteyerek ve inanarak kaldık. Baştan sona oyunun kontrolü tamamen bizde olan bir maç oldu. Maça başlayışımız dezavantajlı oldu ama bitirişimiz iyi oldu. Galatasaray büyük bir camia, marka çok büyük bir marka, bazen 30 milyon deyince yanlış anlaşılıyor ama hakkı yenince birleşebilen bir camia, biz ilahi adalete inanan, sonuna kadar da pes etmeyen bir takımız. Dolayısıyla bunun bazı tezahürlerini burada gördük. Takımın oyunundan, mücadelesinden son derece memnunum. Güzel bir maç geçti. Bir iki de talihsizlikle başladık. Belhanda kendisini iyi hissetmedi onu değiştirmek zorunda kaldık. Son saniye oldu. Neredeyse esame listesine yazıyorduk ama çıkarttık. Arkasından Marcao sakatlandı. Buna rağmen çıkan, giren, oynayan tüm oyuncularımı kutluyorum. Finale çıkan takım biz olduk. Mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Terim, finalde Akhisar'ı eleyip kupanın sahibi olmak istediklerini aktararak, “Kupada daha önce Akhisar bizi finalde elemişti. Bu sefer nasipse biz eleyeceğiz. Akhisar hak etti. Uzun zamandır kupa alamıyoruz. İnşallah Türkiye Kupası'nı Galatasaray müzesine götürürüz. Şu an itibariyle final dahil 6 maçımız var” dedi.

“Hiçbir zaman pes etmeyiz”

“Malatya ile oynamak çok kolay değil” diyen Terim, skora rağmen kolay bir maç olmadığını söyleyerek, “Malatya özellikle kendi evinde güçlü işler yapan bir takım, onun için burada 5 gollü bir galibiyet çok kolay olmadı. Her zaman inandık, şartlar ne olursa olsun biz küllerimizden yeniden doğarız. Hiçbir zaman pes etmeyiz” şeklinde konuştu.

“Oyunun her bölümünü iyi oynamaya başladık”

Bir gazetecinin "Ligde Başakşehir ile olan puan farkının kapanmasının ardından oyuncularda öz güveninin arttığını ve Galatasaray'ın daha iyi oynamaya başladığını düşünüyor musunuz?" sorusuna Terim şu cevabı verdi:

“Son maçlarımıza baktığımızda topun kontrolünün yükseldiğini görebiliriz. Şimdi öyle bir sezon yaşıyoruz ki, her şeye rağmen pes etmedik ve kazanmaya devam ediyoruz. Pas bizim oyunumuzun en önemli etkenlerinden birisi. Oyunun sadece pas bölümünü değil her bölümünü iyi oynamaya başladık. Biz oyunun her tarafında oynayabilen bir takımız. Deplasmanlarda bunu daha önce çok yapamamıştık ama bugün oyuncular da oyundan çok keyif aldı. Oyunun her alanında vardık ve paslar yaptık. Bugün seyir zevki yüksek bir maç oynadık. Ne olursa olsun pes etmeyen bir Galatasaray olacak.”

Terim basın toplantısını “Kupalara layıksın şanlı Galatasaray” diyerek noktaladı.