Fay hattı üzerine yapılan milyonluk ev kağıt gibi dağıldı

Malatya'da fay hattı üzerine yapıldığı ortaya çıkan iki katlı milyonluk ev depremde kağıt gibi dağıldı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ila 7,6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu Malatya'nın Akçadağ ilçesinde fay hattı üzerine yapıldığı ortaya çıkan iki katlı milyonluk ev kağıt gibi dağıldı.

Akçadağ ilçesine bağlı Başpınar Mahallesi Dikendede mevkiinde ailesiyle birlikte yaşayan 39 yaşındaki Soner Menge'ye ait yapımı bu yıl tamamlanan iki katlı milyonluk ev ile taştan yapılan havuz, Kahramanmaraş merkezli depremlerde kağıt gibi dağılarak kullanılmaz hale geldi.

“İki yıllık emeğimiz yerle bir oldu”

Depreme ailesiyle birlikte yapımı yeni tamamlanan evinde yakalandıklarını aktaran Menge, "Depremde iki yıllık emeklerimiz tamamen yerle bir oldu. Diğer evimiz ise tamamen harabe. Sanırım fay hattı üzerine evimizi inşa etmişiz. Bu yüzdende şuan evimiz kullanılamayacak halde. Bu evi yaklaşık iki yılda tamamladık eşyalarımız her şeyimiz emeklerimiz yerle bir oldu.Depremin korkusunu hala yaşıyoruz" diye konuştu