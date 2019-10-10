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Feci kazadan sağ çıktılar

Malatya’da şarampole devrilen traktörde bulunan 6 kişi, kazadan sağ kurtuldu.

Malatya'da şarampole devrilen traktörde bulunan 6 kişi, kazadan sağ kurtuldu.


Hekimhan ilçesi Kocaözü Mahallesi Sorhun mevkinde meydana gelen kazada, ceviz hasadından dönen Nazmi Coşkun idaresindeki 44 HV 443 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, şarampole devrildi.Feci kazada sürücü ve yakınları Ali Fadime Yiğit ile Nazmi, Feride, Şevki ve Özge Coşkun, kazadan yaralı olarak kurtuldu.


Yaralanan 6 kişi ilçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme sürüyor

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