Fendoğlu Alparslan Türkeş'in doğum gününü kutladı

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, merhum Alparslan Türkeş'in 101. Doğum yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Fendoğlu, mesajında, Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey, büyük bir mücadele, engin bir gönül ve ülkü insanıydı. Taraflı tarafsız herkesin üzerinde ittifak ettiği üzere, hayatını mukaddes davasına adamış, ruhunu Türk-İslam ülküsünün başarısına vakfetmişti. O, vatanına ve milletine bağlı bir devlet adamı, yaşantısıyla önemine büyük bir değer atfeden demokrasi neferi, ama en önemlisi dava adamlığının yol başçısıydı. Türk siyaset ve devlet hayatına milli, ahlaki ve manevi bir yorum getirme konusunda heyecan ve aşk doluydu. Her insanımızı aziz bilen, her insanımıza muhabbet duyan bir vicdana sahipti. Fazilet sahibi bir insan olarak temayüz etmiş; yer geldiğinde gözünü daldan budaktan esirgemeyen cesaret sembolü, yeri geldiğinde de karıncayı incitmeyecek kadar şefkat ve merhamet sahibi olmuştur. O Türk vatanının ateşli bir tutkunu, yılmaz bir bekçisidir. Dokuz Işığın aydınlığında geleceğin büyük Türkiye'sini planladı, bunu da bıkmadan, usanmadan devamlı surette anlattı. Bizlere kolay bir başarı vaat etmemişti. Rahmetli Başbuğumuz Alparslan Türkeş Beyin, ‘Cesaret, yüreklilik, atılganlık olmayan hiçbir dava başarıya ulaşamaz' sözleri bizlere hangi şartta olursa olsun dava adamlığının esasının azim, karalılık ve mücadele ruhu ile olacağını göstermiştir. Başbuğ Alparslan Türkeş, geleceğimizin teminatı ve sahibi olan Türk Gençliğine daima özel bir önem vermiş, gençliğimizin, Türk töresinin ve İslam ahlakının güzelliklerini tanıması ve benimsemesi doğrultusunda, gelecek nesiller için geceli gündüzlü durmadan çalışan, Türk Milletinin yetiştirdiği en büyük devlet adamlarından biri olmuştur. Bu vesile ile kalplerimizdeki yeri, gönlümüzdeki zirvesi asla değişmeyecek olan Cennet Mekan Başbuğumuz Alparslan Türkeş'i doğumunun 101. Yıl dönümünde minnet, şükran ve rahmetle yad ediyorum” ifadelerine yer verdi.