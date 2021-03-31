Fendoğlu esnaflara Covid-19 aşısında öncelik tanınmasını istedi

MHP MYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, TBMM Genel Kurulunda söz alarak “Lokantalar, bayan kuaförleri, berberler, kıraathaneler, çay ocakları, kafeler, taksi, minibüs, servis şoförleri, semt pazarı esnafıyla esnaf meslek odalarının çalışanlarına korona virus (Covid-19) aşısında öncelik tanınması, sürekli kalabalık ortamda bulunan bu esnaf kesiminin hem korunmasını sağlayacak hem de bu kesimin mağduriyetini engelleyecek, ekonomik hayatı kesintiye uğratmayacaktır” dedi.

Fendoğlu konuşmasında, “Bir yıla aşkın süredir devam eden pandemi nedeniyle işleri durma noktasına gelen, kredi taksitlerini ödeyemeyen esnafımız yeniden hafta sonları kısıtlamaya gidilmesi nedeniyle mağduriyetle karşı karşıya kalmaktadır. Lokantalar, bayan kuaförleri, berberler, kıraathaneler, çay ocakları, kafeler, taksi, minibüs, servis şoförleri, semt pazarı esnafıyla esnaf meslek odalarının çalışanlarına korona virüs aşısında öncelik tanınması, sürekli kalabalık ortamda bulunan bu esnaf kesiminin hem korunmasını sağlayacak hem de bu kesimin mağduriyetini engelleyecek, ekonomik hayatı kesintiye uğratmayacaktır. Bu hizmet sektörlerinin ayakta kalması ve istihdamın sürdürülebilmesi için korona virüs aşısının esnafımıza öncelikle tanınmasını Sağlık Bakanımızdan talep ederiz” ifadelerini kullandı.