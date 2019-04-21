Fendoğlu kaza yerinde incelemelerde bulundu

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu tren kazasının yaşandığı Hekimhan'ı ziyaret ederek TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdürü Erol Arıkan'dan ve olay yerinde çalışma yapan teknik heyetten bilgi aldı.

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya milletvekili Mehmet Fendoğlu cumartesi günü Hekimhan Karakısık mevkinde havası boşalıp fren sistemi tutmayan yük treninin dingil düşmesi ile ön vagonun yoldan çıkması sonucu meydana gelen kaza yerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Fendoğlu, TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdürü Erol Arıkan , Hekimhan İstasyon Şefi Semih Ünver ve kaza yerinde çalışmalarını sürdüren teknik heyetten bilgi aldı.

Burada açıklamalarda bulunan Fendoğlu, "Hekimhan Karakısık mevkinde yolun yüzde 30 meyilli olmasıyla 39 vagon çeken treninin Frn sisteminde meydana gelen teknik arızadan dolayı 2 vagonun dray (raydan çıkmış vagon) olması sonucunda akabindeki 24 vagonun kontrol dışına çıkarak üstündeki 3 bin tonun üzerindeki yükle kaza gerçekleşmiştir. Can kaybı yaşanmamıştır ,maddi hasar meydana gelmiştir. 24 vagon ise kullanılmaz haldedir. 13 vagon yükü ile beraber dray halinde kaza yerinde duruyor. Genel müdürümüz ve teknik heyet çalışmalarına devam ediyor en kısa sürede istasyonumuzun seyrül sefere başlaması için elinden gelen çabayı gösteriyor. TCDD Taşımacılık A.Ş Genel Müdürümüz Erol Arıkan Bey ve Hekimhan istasyon şefimiz Semih Ünver ile TCDD personelimize üstün gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.