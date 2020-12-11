Fendoğlu, maden pay dağılımının yeniden belirlenmesini istedi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, 2021 Yılı Merkezi Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifinin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı bütçesinin görüşmelerinde söz alarak konuşma yaptı. Fendoğlu, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e madenlerden elde edilen payların dağılımının yeniden belirlenmesine ilişkin bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu bildirip, Malatya Büyükşehir, Kuluncak ve Hekimhan ilçeleri ile maden olan diğer ilçe belediyelerinin taleplerini sordu.

Fendoğlu'nun sorusunda, “Malatya Kuluncak ilçemizde taş ocağı, maden ve mermer işletmeleri, özellikle kırsal alanlarda, tamamen Büyükşehir Belediyesi yapım ve bakım sorumluluğunda yer alan mahalle yollarını kullanmak suretiyle sürekli bakım ve onarım gerektiren maliyetler oluşturmakta ve bu maliyetler tamamen Büyükşehir Belediyesine ve ilgili belediyelere kalmaktadır. 3213 sayılı Maden Kanunu'nun 14'üncü maddesi gereği alınan devlet hakkı ve özel idare pay kısmında özel idarelere verilen yüzde 4 devlet hakkının bir kısmının büyükşehir belediyesine veya ilgili belediyelere aktarılması; taş ocağı, mermer ocağı ve maden faaliyeti gösteren firmalara Bakanlık tarafından mahalle yolları haricinde başka güzergâhlar açılması; belediyelerin mahalle yolları kullanılacak ise maden firmalarının kullanacağı mahalle yollarındaki altyapı ve kaplama çeşitlerinin ağır tonaja uygun hâle getirilmesi hususunda bir çalışma yapmayı planlıyor musunuz?” ifadelerine yer verdi.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fendoğlu'nun sorusuna karşılık 2021 yılı içinde yeni maden yasası çalışmasında teklifi değerlendireceğini söyledi.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Dönmez cevabında, “Malatya milletvekilimizin özellikle madenden elde edilen payların dağılımının yeniden belirlenmesine ilişkin bir teklifi oldu. Mevcut Maden Yasası'na göre, elde edilen devlet hakkı payının yüzde 50'si maliyeye, hazineye, yüzde 25'i il özel idaresine, yüzde 25'i de oradaki il veya belde belediyesine ayrılıyor. Bununla alakalı büyükşehir belediyelerinin birtakım talepleri var, özel idarenin olmadığı yerlerde. Geçen, komisyonumuzda da bu gündeme geldi. Önümüzdeki yılın ilk aylarında Maden Kanunu'yla alakalı yeni bir çalışmayı tekrar bir gözden geçiriyoruz. Bu teklifinizi artık komisyonda, ilgili yerlerde tekrar değerlendiririz. Bizim yaklaşımımız şu: Özellikle maden haklarının yerelde yerel yönetimlere aktarılmasının daha doğru olacağına inanıyoruz. Özellikle de bahsettiğiniz gibi yollar konusu var, yolların onarılması anlamında söyleyeyim. Bir de şunu söyleyeyim: Biz aşağı yukarı yılda 1 milyar lira civarında devlet hakkı topluyoruz Türkiye genelinde ve bunun yarısını da aslında yerel yönetimlere bırakıyoruz. Bu, yerel yönetimlerin de ihtiyaçlarını ciddi anlamda karşılamasına bir destek olmuş oluyor. Bu önerinizi orada tekrar değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı.