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Fendoğlu, Malatya Yeni Adliye binası yapımını sordu

Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Malatya’da inşa edilecek olan yeni adliye binasının yapımına ne zaman başlanacağını sorarak, bu konudaki çalışmalar hakkında bilgi istedi.

Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Malatya'da inşa edilecek olan yeni adliye binasının yapımına ne zaman başlanacağını sorarak, bu konudaki çalışmalar hakkında bilgi istedi.


Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) genel kurulunda söz alarak, yeni adliye binası hakkında konuştu. Fendoğlu, “Proje aşamasında olan Malatya Yeni Adliye binasının yapımına ne zaman başlayacağını ve Adalet Bakanlığı'nın bu konudaki çalışmalarının ne aşamada olduğunu sordu. Milletvekili Mehmet Fendoğlu yaptığı konuşmasında, "Talebimiz Adalet Bakanlığına. Malatya Yeşiltepe bölgesinde askeri hastanenin bulunduğu 100 dönümlük alanın Özelleştirme İdaresi tarafından adliye binası yapılması için Adalet Bakanlığımıza yer tahsisi yapılmış durumdadır. Proje aşamasında olan Malatya'ya yakışır şekilde olacağına inandığımız yeni adliye binasının yapımına ne zaman başlanacak ve Adalet Bakanlığımızın bu konudaki çalışmaları ne aşamadır" ifadelerini kullandı.

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