Fendoğlu, Özal Tıp Merkezine köprülü kavşak istedi

Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Ulaştırma Bakanlığından Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nin günlük yaklaşık 6 bin aracın hastane giriş çıkış yaptığını belirterek, Turgut Özal Tıp Merkezi Hastanesinin çevre yolu ışıklı kavşak bağlantı noktasına köprülü kavşak yapılması gerektiğini, bu köprülü kavşağın 2021 yılı yatırımına alınmasını talep etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Fendoğlu TBMM'de yaptığı konuşmasında, “Sorum Ulaştırma Bakanımıza. Malatya Turgut Özal Tıp Merkezimiz çevre yolu üzerinde olup her gün 6 bin araç giriş çıkış trafiği vardır. Gerek trafik ve can güvenliği gerekse trafik yoğunluğunun önlenmesi bakımından çevre yolunun Turgut Özal Tıp Merkezi ışıklı kavşak noktasına köprülü kavşak yapılması gerekmektedir. Daha önce de projede olan bu köprülü kavşak yapımı 2021 planlamasında var mıdır? Yok ise gündeme alınmasını talep ederim” ifadelerini kullandı.