Fendoğlu Skeet yarışmasını izledi

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Eskişehir 'de, Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından Türkiye Kupası Skeet Yarışması Final Atışlarını izledi.

Eskişehir'de Türkiye Avcılık ve Atıcılık Federasyon Başkanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye Kupası Skeet Yarışması Final Atışları", MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Eskişehir Trap Skeet Atış Poligonu'nda gerçekleştirilen yarışmaya, Malatya'yı temsilen katılan MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu'nun yanı sıra sporcular, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Fendoğlu'nun da skeet ve trap atışları yaptığı ve renkli görüntülerin yaşandığı yarışma, sporcuların çekişmelerine sahne oldu. Skeet atışlarında dereceye giren sporcuları tebrik eden ve ödüllerini veren Fendoğlu,sporun her türlüsünü desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.