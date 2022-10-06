Fendoğlu, sulama suyu konusunun çözülmesini istedi

TBMM Genel Kurulu'nda söz alan MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Battalgazi ilçesine bağlı köylere yapmış olduğu ziyaretlerde gündeme gelen sulama suyu sorunu dile getirerek, Şilan Barajı ve Beypınar Göletinin biran önce bitirilmesini vurguladı. Fendoğlu TBMM'deki konuşmasında, “Seçim bölgem Malatya'da yaptığımız köy ziyaretlerimizde üreticilerimiz, çiftçilerimiz ve hemşehrilerimizin bize ilettikleri taleplerini Yüce Meclisimiz aracılığı ile iletiyoruz. Bu çerçevede Malatya Battalgazi bölgemizde bulunan tarım arazilerin sulamasında büyük bir öneme sahip olan ve 2015 yılından beri su tutma testleri devam eden Şilan Barajı ve proje aşaması devam eden Beypınarı Göleti ile Fırıncı, Hacıhaliloğlu, Söğüt, Elmalı, Beydağı, Karaköy, Karakaş, Hacıyusuflar, Yarımcahan, Bağtepe, Göller, Karatepe ve çevredeki köylerimizin tarım arazilerinin sulanması sağlanacak. Buradaki, sulama sorunu çözülmüş olacak. Şilan barajı ve Beypınar Göletinin Planlama ve proje aşamalarının Tarım Bakanlığımız tarafından bir an önce tamamlanarak 2023 yılı yatırım planına alınması çiftçilerimizin bize ilettiği talepleridir” ifadeleri kaydetti.

Fendoğlu, köylere yaptığı ziyaretler de kendisine iletilen sorunları TBMM'de gündeme getirme ve bakanlıklara iletme sözü vermişti.