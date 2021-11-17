Fendoğlu, TMBB'de vatandaşların taleplerini dile getirdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve MYK Üyesi Mehmet Fendoğlu, TBMM'de yaptığı konuşmada, Sivas-Malatya kara yoluna bağlanan yolun kazalara sebebiyet vermemesi, muhtemel can kayıplarının engellenmesi ve trafiği rahatlatması açısından bir kavşak veya cep sistemiyle ana yola bağlantısının sağlanmasını istedi.

TBMM Genel Kurulunda söz alarak konuşan MHP Malatya Milletvekili ve MYK Üyesi Mehmet Fendoğlu, vatandaşların taleplerini iletti. Fendoğlu, Ağustos ve Eylül ayı içerisinde gerçekleştirdiği köy ziyaretlerinde Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Duranlar, Kırkpınar, Tohma ve Göktarla'lı vatandaşların talepleri olan Tohma, Kırkpınar, Göktarla, Duranlar köylerini birbirine bağlayan Sütlüce mevkisi ile Tohma Köprüsü arasında Sivas-Malatya kara yoluna bağlandığı nokta bir kavşak veya cep sistemiyle ana yola bağlantısının sağlanmasını Karayolları Genel Müdürlüğü ve Ulaştırma Bakanlığından talep etti

Fendoğlu yaptığı konuşmasında, “ Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinin Tohma, Kırkpınar, Göktarla, Duranlar köylerini birbirine bağlayan Sütlüce mevkisi ile Tohma Köprüsü arasında Sivas-Malatya kara yoluna bağlanan yolun kazalara sebebiyet vermemesi, olası can kayıplarının engellenmesi ve trafiği rahatlatması açısından bir kavşak veya cep sistemiyle ana yola bağlantısının sağlanması bölgede yaşayan vatandaşlarımızın Karayolları Genel Müdürlüğünden dolayısıyla Ulaştırma Bakanlığımızdan talepleridir” ifadelerini kullandı.