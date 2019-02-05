Fendoğlu, Yeni Malatyaspor ekibine yapılan uygulamayı meclise taşıdı

Konuyla ilgili bir açıklama paylaşan MHP Milletvekili Fendoğlu, “İstanbul'daki Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçında Malatyaspor kulüp masör ve yöneticilerinin akreditasyon kartları olduğu halde tribünden çıkarılıp odaya hapis şekilde maç izletilmesi olayı ile ilgili yazılı soru önergesi verdik” ifadelerine yer verdi.

Fendoğlu, Soru Önergesinde şu soruları sorduğunu aktararak, “29.01.2019 tarihinde İstanbul'daki Evkur Yeni Malatya - Fenerbahçe maçında Malatyaspor kulübü masör ve yöneticilerin güvenlik gerekçesi ile türbinden çıkarılıp odaya hapis şekilde maç izletilmesi normal bir uygulama mıdır, Bu uygulama diğer kulüplere de yapılmış mıdır? Bu uygulama sadece bizim Malatyasporumuza yapılan bir uygulama ise uygulamayı yapanlar hakkında bir işlem yapılmış mıdır? Tüm itirazlarıma ve olaya müdahil olmama rağmen bu uygulamadan vazgeçmeyen Güvenlik Amirleri hakkında bir işlem yapmayı düşünüyor musunuz” şeklinde konuştu.

Fendoğlu açıklamasının devamında, “Milletvekili olarak protokol tribününden müdahale ettim. Stat da bulunan emniyet müdürü yardımcısına Malatyaspor ekibini sahaya alın diye haber gönderdim. O gün orada bulunan sorumlu müdür aciz kalarak Fenerbahçe kulübü emri doğrultusunda Malatyaspor kafilesini insan haklarını ve maç izleme özgürlüğünü kısıtlayarak güvenliği sağlayamadıklarını gerekçe göstermiştir. Bu acizliğin hesabını kim yaptı ise vermek zorundadır. Türk devleti en zor anlarda bile güvenlik zafiyetine düşmedi, stad içinde güvenliği sağlamaktan görevli bu kararı alan sorumlu emniyet müdür yardımcısı bu işi yapamıyorsa o görevden ayrılsın ve hakkında gerekçeli bir savunma alınsın .Malatyasporumuzun hakkını her şartta savunacağız ve konun takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.