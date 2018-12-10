Fendoğlu ziyaretlerini sürdürüyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ERTV ve Anadolu Basın Birliği Malatya Şube Başkanı Zeki Dağ'ı ziyaretti.

Fendoğlu'na Malatya Ülkü Ocakları Başkanı Emrah Yılan ve MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı eşlik etti.

ERTV ziyaretinde Malatya ülkü Ocakları Başkanı Emrah Yılan tarafından ERTV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan'a "Türk'ü Sev, Türk'çe yaşa" adlı konser organizasyonuna desteklerinden dolayı teşekkür ederek plaketi verildi. ERTV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ülkü Ocaklar Başkanı Emrah Yılan'a teşekkür etti. Ziyarette konuşan Fendoğlu, "Malatya'da cesur, sansürsüz gerçekleri olduğu gibi Avrupa'da dünyada yaşayan Malatyalılara yayın yapan hem bölgesel hem ulusal alanda gerçekleri olduğu gibi aksettiren bir kuruluş olduğunuz için başta Erdoğan olmak üzere tüm personellerine başarısının devamını diliyorum" dedi.

Fendoğlu, beraberindekilerle birlikte daha sonra Anadolu Basın Birliği Malatya Şube Başkanı Zeki Dağ ve yönetim kurulunu ziyaret ederek istişarelerde bulundu.