Fendoğlu'ndan, 15 Temmuz mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Malatya Milletvekili ve MYK Üyesi Mehmet Fendoğlu, 15 Temmuz'un yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Milletveki Fendoğlu mesajında, ''5 Temmuz hain darbe girişimi milletimizin feraseti ve dik duruşuyla engellenmiş vatan haini beslemelere dur denilmiştir. Ederi bir dolar olan vatansız beslemelere verilen selalarla, tankın önüne sere serpe yatan kahramanlarla durdurulmuş, dağlanmış ve dağıtılmışlardır. Bu kahramanlık destanın adı milli iradedir. Ayağa kalkan diriliş ruhu, milleti diri diri yakmak ve toprağa yatırmak isteyen hainleri ve arkalarındaki güçleri yerle yeksan etmiştir. Devletin içine sızma teşebbüsü milli iradenin tecellisi ile yerle bir edilmiştir. Kürşad'ın kırk çerisi, Fatih Sultan Mehmet'in Ulubatlı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün geri dönmeyi düşünmeyen erlerinin farklı bedenlerdeki aynı ruhla, binlerce vatan evlatlarının bedenlerinde vücut bularak hainlere gerekli dersi vermişlerdir. Kurtuluş savaşında kundaktaki bebeğini bırakıp sırtına top mermisi alan analarımız ve bacılarımızın ortaya koyduğu irade 15 Temmuz gecesi tekrar etmiştir. Vatana göz diken hainlere karşı kadın, erkek, büyük küçük 80 milyon tek vücut olup hainlere karşı duvar örüp canını vererek destan yazmıştır. Asımın nesli 15 temmuzda tecelli etmiştir. Bir kere yükselen bayrağın bedeli ne olursa olsun inmeyeceğini yedi düvele öğrettiğimiz gündür. İstiklalimize göz diken, varlığımıza diş bileyen barbarlar püskürtülmüştür.Millet kendi vatanı üzerinde hain plan yapanları tarihin çöplüğüne gömmüştür. Kirli eller kırılmış, millet iradesi galip gelmiş, hainler derslerini almış ve Yeni Kapıda Şahlanışa geçip milli ruhun dalga dalga yayılması sağlanmıştır.

Yenikapı ruhuyla politik çıkarlar yerini milli şuura bırakmıştır. Genel Başkanımız, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu irade Türk siyasetine ve hainlere büyük bir darbe vurmuştur.”Önce ülkem ve milletim, sonra partim” diyen Genel başkanımız tarihe büyük bir iz bırakmıştır. Milletinden başka derdi olmayan Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli fitne odaklarına dur demiştir. İşte bugün bizi biz yapan milli şuur ve irade tek yürek olmanın verdiği kazançtır. Millet olma bilinci şanlı tarihimizin vermiş olduğu karakter bizi biz yapan en büyük değerdir. Ne olursa olsun ‘ben' değil, önce devlet ve millet diyebilen irade geleceğimizin teminatıdır. 15 Temmuz'da 251 vatan evladı şehit, 2 bin 196 vatan evladı gazi olmuştur. Hepsine şükran borçlu olduğumuz unutmayacağız. 15 Temmuz Demokrasi ve milli birlik gününün 6'ıncı yılında destan yazan milletimizin verdiği kutlu mücadeleyle övünüyoruz. 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik günü'nde, bu alçak darbe girişimine karşı dünyada bir örneği daha görülmemiş gözü kararlılıkla karşı koyan, kahramanlık destanı yazan yüce Türk milletine şükranlarımızı arz ediyor, Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize uzun ömürler diliyorum” ifadelerini kullandı.