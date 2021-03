Fendoğlu'ndan 18 Mart mesajı

Malatya Milletvekili Fendoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Fendoğlu mesajında, “Çanakkale Zaferi Türk ve dünya tarihinin akışını değiştiren, bölgesel ve küresel denklemleri baştan ayağa yenileyen stratejik bir diriliştir. Çanakkale imanın ve inancın,; yedi düveli hezimete uğratıp, mağlup ettiği kutlu bir mekândır. Türk Milleti cesaretini, fedakarlığını, ferasetini ve bağımsızlığa düşkünlük iradesini binlerce yıl her şeyin üstünde tutmuş ve bunu her durumda her zaman ispatlamış necip bir millettir. Bu nedenle Çanakkale bir milletin hikayesidir, istiklalden istikbale uzanan, binlerce yıllık mazisinin verdiği şuur ve iradedir” dedi.

”Çanakkale, Türk Milletinin mücadelesidir, 7'sinden 70'ine"

Fendoğlu, "Bir sancağın yükselişidir, yıldızlardan, hilale. Bu vesileyle Çanakkale'de bedenlerini siper ederek istiklalimizi koruyan, Cumhuriyet'in yolunu açan, Türk ve insanlık tarihini derinden etkileyen tüm kahramanlarımızı rahmet minnet ve saygıyla anıyorum. 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıldönümünde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Başbuğu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, vatan ve millet uğruna hayatlarını feda etmiş tüm şehitlerimize ve muhterem ecdadımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.