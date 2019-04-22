Fendoğlu'ndan 23 Nisan kutlaması

kuruluş yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Fendoğlu mesajında, “23 Nisan 1920, Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi ve hukuki alt yapısının hazırlandığı bir dönemin miladıdır. Böylesi tarihi bir günün, İstiklal Harbi'nin Başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclis'inin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin Kurucu Başbuğu Gazi Mustafa Kemal tarafından Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak ilan edilmesi çok anlamlıdır. Atatürk ve milli mücadele kahramanlarının TBMM'nin ilanı ile Cumhuriyetimizin temelleri atılmış, bugünkü sınırlarımızın çizilmesi ile sonuçlanacak bir kahramanlık destanının işareti verilmiştir. TBMM'nin varlığı büyük milletimiz için umudun, Türkün düşmanları için ise hüsranın adı olmuştur. Türk milliyetçiliğinin, millet ve vatan sevdasının millet iradesiyle buluşması, ayrılmamak üzere birleşmesidir. Ordular hazırlayıp ordular yöneten, çöken bir imparatorluğun enkazı üzerinde devlet kuran, zalimlere karşı mazlumların sığınak ve sözcüsü olan Büyük Millet Meclisi Kahraman, gazi ve aynı zamanda milli iradenin tecelli ettiği şeref ve onur mekanıdır. Türkiye'nin kuruluş ilkeleri arasında yer alan ‘Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir' ilkesi, bu topraklarda ilelebet devam etmesi gereken bir idealdir. Gelecekte milli egemenlik mirasını devralacak çocuklarımızın 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı en samimi duygularla kutluyor ve geleceğimiz olan çocuklarımıza güzel bir yarınlar bırakabilmek adına tüm benliğimizle çalıştığımızı bilmelerini istiyorum. Çocuklarımızın yüzü daima gülsün istiyoruz, geleceğe umutla bakmalarını diliyoruz. Türk Milleti'nin aydınlık geleceği olarak gördüğümüz çocuklarımızın, sağlıklı, mutlu ve özgür bireyler olarak yetişmeleri ve bu şekilde hayatlarını sürdürmeleri en büyük isteğimizdir. Bu düşüncelerle Gazi Meclis'imizin 99'ncu Kuruluş yıl dönümünü saygıyla kutluyor, bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yürekten tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.