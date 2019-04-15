Fendoğlu'ndan Gürkan'ın tasarruf tedbirlerine destek

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan tarafından yapılan israfı önleme ve etkin yönetime ilişkin uygulamaların takdire şayan olduğunu ifade ederek Cumhur İttifakı'nın adayı olan Gürkan'ın her zaman destekçisi olacaklarını vurguladı.

Battalgazi Belediyesi'nde Belediye Başkanı iken yapmış olduğu çalışmalar ile halkın gönlüne taht kurmayı başaran Gürkan'ın bundan sonra da devletin ve milletin menfaatlerini düşünerek Büyükşehir Belediyesini yöneteceğini hatırlatan Fendoğlu, Selahattin Gürkan'ın attığı bu adımlarla büyükşehir Belediyesi için doğru aday olduğunu da açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

Malatya'nın en önemli hizmet makamlarından biri olan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığının böyle bir anlayış ile yönetilmesinin Malatya'ya çok önemli kazanımları olacağını ifade eden Fendoğlu kaynakların etkin kullanımı noktasında göstermiş olduğu çaba dolayısıyla başkanın büyük övgülere mazhar olduğunu ifade etti. Selahattin Gürkan'ın seçimde göstermiş olduğu başarıyı ve halkının desteğini milletin hakkını korumak için kullandığını ifade eden Fendoğlu, bu uygulamaların devamının istikrarlı ve sürdürülebilir şekilde geleceğini ve Başkan'a bu konuda desteklerinin tam olduğunu ifade etti.