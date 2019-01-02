Fendoğlu'ndan İnönü üniversitesine destek vurgusu

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ı ziyaret ederek üniversite çalışmaları hakkında bilgi alış verişinde bulundu. Malatya'nın en önemli değerlerinden biri olan İnönü Üniversitesini ziyaret ettiklerini belirten Milletvekili Fendoğlu, üniversitenin çalışmalarını yakından takip ettiğini söyledi. Bölgenin ve ülkenin önde gelen üniversiteleri arasında yer alan İnönü Üniversitesi'nin tüm alanlarda başarılı olacağına inandığını dile getiren Fendoğlu, “Rektörümüz Ahmet Kızılay'ın yaptığı başarılı çalışmalar sonucunda halkla üniversiteyi bir araya getirdi. İnönü Üniversitesinin tüm çalışmalarını sonuna kadar destekleyeceğiz. Malatya milletvekili olarak üniversitemiz adına yapılacak olan tüm girişimleri yapacağız. Üniversitemizin gelişmesi, Malatya'ya, bölgemize ve ülkemize katacağı tüm katma değer projelerinin gerçekleşmesi için üzerimize düşenden daha fazlasını yapacağız” ifadelerine yer verdi.

İnönü Üniversitesi'nin akademik alanda da yaptığı çalışmalar ile başarılı bir şekilde ilerlediğini kaydeden Fendoğlu, “Bize iletilen üniversitemize ait tüm sorunları mecliste dile getiriyoruz. En son Turgut Özal Tıp merkezimizin Sağlık bakanlığından Suriyeli vatandaşların bakım masrafları karşılığında 25 milyon TL alacağı olduğu iletildi. Bu konuyu meclis gündeminde dile getirdikten sonra Sağlık Bakanlığımızın yetkilileri Üniversitemize geri dönüş yaptı ve güncel borç listesini başhekimliğimiz den istemişler. İnşallah bu ödenek en kısa sürede üniversitemize gelir ve üniversitemizin ekonomik anlamda bir sıkıntı çekmesi engellenir.” İfadesini kullandı.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Sayın milletvekilimiz Malatya için gece gündüz demeden çalışmaktadır. Bizlerde milletvekilimizin çalışmalarını takdir etmekteyiz. Üniversitemizin tüm akademik faaliyetlerinde Malatya yararını önemsiyoruz ve tüm çalışmalarımızı buna yönelik yapmaya gayret ediyoruz. Üniversitemiz hepimizin ortak noktasıdır, üniversitemiz geliştikçe Malatya gelişecektir. Sayın Milletvekilimizin geçen günlerde mecliste dile getirdiği Sağlık Bakanlığından üniversitemize Suriyeli vatandaşların bakım masrafları konusunda başhekimliğimize güncel borç listesini iletmeleri yönünde bir geri dönüş oldu. Üniversitemizin sıkıntılarını mecliste gündeme getirdiği için şahsım ve akademik personelimiz adına ayrıca teşekkür ederim” diye konuştu.

Ziyaretin sonunda ise İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Milletvekili Fendoğlu'na Malatyalı ilim ve Fikir İnsanları Sempozyumunun sonuç bildirgesini içeren kitap verdi.