Fendoğlu'ndan Kadir Gecesi mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Malatya Milletvekili ve MYK Üyesi Mehmet Fendoğlu, Kadir Gecesi Mesajı yayımlayarak, İsrail'in Mescidi Aksa'da namaz kılan cemaate yaptığı çirkin saldırıyı da kınadı.

MHP Milletvekili Fendoğlu, Kadir Gecesi Mesajı yayımladı. Fendoğlu, mesajında, “Bin aydan daha hayırlı olduğu yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de müjdelenen mübarek Kadir Gecesi'ne kavuşmuş bulunmaktayız. Rahmet, mağfiret ve kurtuluş ayı olan mübarek Ramazan ayının içinde dualarla karşıladığımız Kadir Gecesi, manevi lütuf ve bereketin ihsan edildiği, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bir kutlu gecedir. Kadir Gecesi esenlik, huzur ve müjdelerle dolu manevi bir zamanın adı ve mesajıdır. İnsanlığa rehber, şifa ve ebedi mutluluğun anahtarı , âlemlere rahmet olarak gönderilen Kur'an-ı Kerim'in yeryüzüne indirildiği gün olması bakımından kutsal bir öneme sahiptir. Bizler, hayatımızın çok hızlı seyreden akışı içinde böylesi müstesna geceleri kendimizi yenileme fırsatı olarak değerlendirmeli, hikmet gözüyle kendimizi sorgulayıp, özeleştiri yapıp, işlediğimiz hatalara tövbe edip af ve bağışlanma dilemeliyiz” ifadelerini kullandı.

Çirkin saldırıyı da kınadı

Covid-19 pandemisinin etkisine de vurgu yapan Fendoğlu, mesajının son bölümünde ise, "Tüm dünyanın zorlu bir sınavdan geçtiği bugünlerde içerisinde bulunduğumuz Ramazan Ayı'nın birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek, pandeminin getirdiği olumsuzlukları hep birlikte yenmemize vesile olacağını ümid ediyor, bin aydan daha hayırlı bu gecenin, bütün insanlığın güven, huzur ve sağlık içerisinde daha nice Bayramlara erişmesine vesile olmasını diliyorum. Mübarek Ramazan ayında İsrail'in Mescidi Aksa'da namaz kılan cemaate yaptığı çirkin saldırıyı kınıyor ve lanetliyorum. Filistinli kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu düşüncelerle Aziz milletimizin ve Türk-İslam aleminin mübarek Kadir Gecesi'ni içtenlikle kutluyor, hayırlara vesile olmasını ve yapılan duaların kabul görmesini içtenlikle niyaz ediyorum. Kadir gecemizin mübarek olması dileklerimle” ifadelerine yer verdi.