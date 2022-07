Fendoğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı

MHP Malatya Milletvekili ve MYK Üyesi Mehmet Fendoğlu Kurban Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Fendoğlu, “Bugün itibariyle İslam coğrafyasında Kurban Bayramını karşılamanın heyecanı ve sevinci hane hane, il il, ülke ülke ve kıta kıta yayılarak bayrama kavuşmayla taçlanacaktır. Gönüllerdeki bayram sevinci ile birlikte Cenab-ı Allah'ın rızasını almak için yerine getirilecek Kurban İbadeti ve edilecek dualar, gönül coğrafyamızı baştan başa kuşatacaktır” ifadelerine yer verdi.

Fendoğlu, mesajını şöyle tamamladı:

“Bayram bağışlamadır, hatırlamadır, hoşgörüdür, şefkattir, sıcaklıktır, merhamettir, vuslattır. Bugün birbirimizi daha iyi anlama, ahlaki erdemlerimizi geliştirme ve başkalarının dertleriyle dertlenme zamanıdır.

Kurban bir Müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun kanıtıdır. Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmak için yapacağımız Kurban ibadetini ifa ederken muhtaçları hatırlamak manevi sorumluluktur. Paylaşmanın fazileti, yardımlaşmanın güzelliği, zorda ve darda kalanlara el uzatmanın ahlaki değeri bayramın gerçek anlamında saklıdır. Bizi biz yapan kültürümüzde bayramlaşmanın yeri ayrıdır. Bu bayramda tüm yakınlarımızla, komşularımızla ve bir selam bekleyen tüm hanelere ulaşmalı, sofralarımızın bereketini ihtiyaç sahipleriyle paylaşmalı kapısının çalınmasını umutla bekleyen vatandaşlarımıza ulaşmalı, bir olduğumuzu her şartta ve koşulda beraber olduğumuzu göstermeliyiz. 9 günlük tatil münasebetiyle yola çıkan, sılayırahime seyahat eden değerli vatandaşlarımızın can güvenliklerini riske atmamaları için trafik kurallarına harfiyen uymalarını hassaten rica ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Kutsal Topraklarda Hac vazifesini yerine getiren kardeşlerimizin ibadetlerinin, dualarının ve Kurban ibadetlerimizin kabul ve makbul olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Malatyalı hemşehrilerimin, Şehit ailelerimizin, vatanımızın her köşesindeki aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyor, bayramın herkese sağlık ve huzur getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.”