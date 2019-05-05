Fendoğlu'ndan Ramazan mesajı

Fendoğlu mesajında, “Mübarek Ramazan ayını karşılamanın sevinç, heyecan ve gönül huzurunu yaşıyoruz. Rahmet, bereket ve huzur iklimi Ramazan ayının gölgesi üzerimize düşmüş, artık neredeyse saatlerle ifade edebileceğimiz kadar kısa bir zaman kalmıştır. Mübarek Recep ve Şaban aylarını geride bırakarak, rahmet, mağfiret ve bereket ayına girmiş olduk. Ramazan ayı af ve mağfiret ayıdır. Rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı bir mevsimdir. Oruç ibadetinin yerine getirildiği bu mübarek ay birçok güzellikleri barındırır, kutlu bir misafir gibi heyecanla karşılanır, hüzünle uğurlanır. Bu kutlu ayda iç muhasebe yapmalı, kendimizi ve çevremizi samimiyetle gözden geçirmeli, kırılan gönülleri onarmalıyız. Ramazan İnanç ve ahlâk çizgimizdeki kararlı duruşumuzu sergileme fırsatı tanır, yardım ve iyilik ayıdır. Darda kalmışların, bilhassa yoksulların ve çaresizlerin halinden anlama ayıdır. iftar ve sahur sofralarımız bize yoksul ve yetimleri, muhtaç ve kimsesizleri başkalarını hatırlatıyorsa bir anlam ifade edecek, Ramazan ve orucun içi dolacaktır. Ramazan, paylaşım, yardımlaşma ve dayanışmadır. Bu hasletlerin yaşanmasına vesile olan bu mübarek ayda sofralarımızı ve gönüllerimizi ihtiyaç sahiplerine açmayı unutmamalı ve Rabbimizin rahmetine nail olmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, Cenab-ı Hakkın rahmet kapılarının açıldığı Mübarek Ramazan ayının başta Malatyalı hemşehrilerimiz olmak üzere milletimiz, ülkemiz ve İslam Alemi için birlik, beraberlik, kardeşlik ve hoşgörü duyguları içerisinde hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum” ifadelerine yer verdi.