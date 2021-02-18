Fendoğlu'ndan Regaib Kandili mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Regaib Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı. Fendoğlu, mesajında, "Manevi hayatımızda ayrıcalıklı bir yer ve önemi bulunan mübarek 3 aylara bir kez daha kavuşmanın, yeniden ulaşmanın gönül huzurunu yaşıyoruz. Üç üylar rahmet, mağfiret ve bereketin kapıları olan Recep, Şaban ve Ramazan ayını, Regâib kandiliyle başlayan, Miraç ve Berat ile devam eden, bin aydan daha hayırlı Kadir gecesiyle manevi olarak zirveye ulaşan, Ramazan bayramıyla da maddî ve manevî alanda bayrama dönüşen manevi yükseliş, bağışlanma ve rahmet aylarıdır.

Peygamber Efendimiz'in (S.A.V) 'Ey Rabbimiz, Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizleri Ramazan'a ulaştır' duasına iştirak ederek, üç ayları ve üç aylarımız içerisinde bulunan bu manevi gecelerimizi bağışlanmaya birer vesile olarak değerlendirip, en iyi şekilde ihya ve idrak etmeliyiz. Bu mübarek gecede yapılan dualarımızın kabul ve makbul olması dileğiyle, sizlere, ailenize ve Yüce Türk Milletine hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, Aziz şehitlerimizi rahmet, minnet, şükranla anıyorum. İslam aleminin, Necip Türk Milletinin ve Malatyalı hemşehrilerimin Regaip kandilini ve üç aylarını en içten duygularımla tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.