Fendoğlu'nun 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Bir milletin milli, ahlaki ve kültürel yönden güçlü ve medeniyet bakımından kalkınmış olması öğretmenlerinin üstün çalışmalarına bağlıdır. Öğretmenler, yapıcı ve özverili, çevreye güven ve inanç veren, içi insan sevgisiyle dolu kişilerdir. Öğretmen, öğrenenle öğretileni buluşturan, öğrenenle öğretilmesi gerekeni kavuşturan bir akıl, görgü ve sorumluluk sahibi kişidir. Öğretmensiz bir toplum ruhen, fikren, ahlaken ve vicdanen fakir düşecek, geride kalacak, bu yüzden canlılık emarelerini kaybedecektir. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucu Başbuğu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şu veciz sözü tüm hakikatleri göz önüne sermektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor ki ‘Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir' İnsanın insan olma vasfını ön plana çıkaran şey ise eğitim ve kültürdür. Dolayısıyla öğretmenler ömür boyu öğrenen ve öğreten olmak gibi bir ayrıcalığa sahiptir. Aydınlığın simgesi, toplumun yol göstericisi öğretmenlerimizin bu özel gününde, öncelikle Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucu Başbuğu ve Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi saygıyla, rahmetle anıyor, emekli öğretmenlerimize sağlık, esenlik temenni ediyor, görevine devam eden ve göreve yeni başlayan öğretmenlerimize üstün başarılar diliyor, gençlerimizin ve çocuklarımızın daha iyi eğitim almaları için gayret gösteren bütün öğretmenlerimizin 24 kasım öğretmenler gününü kutluyorum” ifadelerine yer verdi.