Fendoğlu'nun Kadir Gecesi mesajı

Fendoğlu mesajında, “Rahmet ve bereket mevsimi Ramazan ayının sonuna yaklaşırken, Bin aydan daha hayırlı olduğu yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de müjdelenen mübarek Kadir Gecesi'ne kavuşmuş bulunmaktayız. Kadir Gecesi esenlik, huzur ve müjdelerle dolu manevi bir zamanın adı ve mesajıdır. Dini hayatımızda önemli bir yere sahip olan Kadir Gecesi'nin değeri, insanlığa rehber, şifa ve ebedi mutluluğun anahtarı olarak gönderilen Kur' an-ı Kerim'in o gecede yeryüzü ve beşerle buluşmaya başlamasından kaynaklanmaktadır. Kadir Gecesi'nin aynı zamanda esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bir kutlu gecedir. Bizler, hayatımızın çok hızlı seyreden akışı içinde böylesi müstesna geceleri kendimizi yenileme fırsatı olarak değerlendirmeli, hikmet gözüyle kendimizi sorgulayıp, özeleştiri yapıp, işlediğimiz hatalara tövbe edip af ve bağışlanma dilemeliyiz. Bu düşüncelerle Aziz milletimizin ve Türk-İslam Aleminin mübarek Kadir Gecesi'ni içtenlikle kutluyor, hayırlara vesile olmasını ve yapılan duaların kabul görmesini içtenlikle niyaz ediyorum” ifadelerine yer verdi.