Fendoğlu'nun Türkçülük Günü mesajı

Milletvekili Fendoğlu mesajında, “3 Mayıs, Türk Milleti ve onun cefakar, fedakar evlatları olan Türk Milliyetçileri için çok büyük anlam ve önem taşıyan bir gündür. 3 Mayıs 1944 Ergenekon'da dağları delen Yüce Türk milletinin yenilenen bir iman ve şuurla tekrar şahlandığı gündür. Davası uğruna her türlü şahsi hesap ve menfaate gözünü kapatan, hiçbir tehdidin yıldıramadığı, her türlü baskı, zulüm ve işkenceye rağmen davasından asla taviz vermeyen 23 milliyetçi düşünür, akademisyen ve yazar tutuklanarak, tabutluklara konmuş, bunun üzerine Türk gençliği büyük bir kararlılıkla aydınlarının yanında yer almıştır. 3 Mayıs 1944'de milliyetçi gençler haksızlığa karşı olan tepkileri, zulme eğilmeyen ve güce boyun bükmeyen tavırları, Türklüğü yüreklerinde bayraklaştıran ,dava adamlığının, davaya adanmışlığın ve ahlaklı duruşun en mümtaz örneklerinden birisini sergilemişlerdir. 3 Mayıs'ın kahramanları her türlü eziyet karşısında davalarından ödün vermemişlerdir. Türk milliyetçileri, yaşadıkları her devirde, bulundukları her zeminde, zulme ve haksızlığa asla boyun eğmemişlerdir. Türk Milletinin Hürriyet meşalesini sonsuza kadar taşımak için kendi Üzerlerine düşen görev ve sorumluluktan asla vazgeçmemiştir. Türk milliyetçilerinin bu kutlu mücadelesini anlamak başta olmak üzere, Türklüğü ve Türk ülküsünü doğru okumak, Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in "Türk töresi" Türk ülküsünün ayrılmaz parçasıdır' sözünden yola çıkarak geçmişten ders alıp Türk Milletinin onurlu geleceğini inşa etmek için daha çok çalışmanın önemini kavramak olarak kabul edilmelidir. Türk Milleti, ecdadını bildiği, anladığı ve unutmadığı sürece Türk-İslam Aleminin liderliğini yapabilecek gücü, kudreti ve fikriyatı kendisinde bulacaktır” ifadelerine yer verdi.