Fendooğlu'nun Gazeteciler Günü mesajı

Fendoğlu mesajında, 10 Ocak 1961 tarihinde Gazetecilerin çalışma koşullarını iyileştiren, ileri haklar getiren 212 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği gün olduğunu ve Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlandığını belirterek, “ Gazetecilik, fedakarlık ve sorumluluk isteyen, zor şartlarda yapılan önemli bir meslektir. Halkımızın doğru bilgilendirilmesini ilke edinmiş, tarafsız ve objektif basın, demokratik ve gelişmiş ülkelerin en önemli güçlerinden biridir. Zor şartlara rağmen ülkemizde ve dünyada görevlerini yerine getirmek için emek harcayan gazetecilerin halkı doğru, tarafsız ve sağlıklı bilgilendirme çabaları takdire değerdir. Bu vesile ile topluma karşı sorumluluğunu yerine getiren tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, Demokrasinin sınırsız, özgürlüklerin, sosyal ve ekonomik refahın en yüksek standartlarda olduğu mutlu yarınlar, temennisi ile basın çalışanlarının çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.