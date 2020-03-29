İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ferdi Tayfurlu klip ile evde kal mesajı

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Ferdi Tayfur’un seslendirdiği ’Bende Özledim’ şarkısı ile hazırladığı kliple halka ’Evde Kal’ çağrısında bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Ferdi Tayfur'un seslendirdiği 'Bende Özledim' şarkısı ile hazırladığı kliple halka 'Evde Kal' çağrısında bulundu.


Aralık ayında Çin'de ortaya çıktıktan sonra küresel bir salgına dönüşen korona virüs (Kovit-19) can almaya devam ederken, Türkiye'de de halkın mecbur olmadıkça sokağa çıkmaması isteniyor. Bu süreçte birçok belediye hazırladıkları projeler ile halkın evde kalması için çaba harcıyor. Malatya'da salgının yayılmaması için birçok tedbiri hayata geçiren Malatya Büyükşehir Belediyesinin sosyal medyada yayınladığı klip ise büyük beğeni topladı. Ferdi Tayfur'un unutulmaz eserlerinden 'Bende Özledim' şarkısı eşliğinde Malatya'nın tarihi, turistik alanları ve kentin görüntüsünün paylaşıldığı klipte vatandaşlara bu süreçte evde kalmaları çağrısında bulunuldu. Klibin sonunda "Biz çoook özledik, ya siz? En kısa zamanda görüşmek üzere" mesajı veren Büyükşehir Belediyesinin klibi kısa sürede sosyal medyada beğeni topladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.