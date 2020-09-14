FETÖ soruşturması nedeniyle görevden alınan kaymakamın yerine Batuhan Taşgın atandı

Pütürge Kaymakamı iken FETÖ soruşturması kapsamında görevden alınan Barbaros Akbulak'ın yerine atama yapıldı. Pütürge İlçesi Kaymakamlığına Batuhan Taşgın getirildi.

13 Temmuz 2020 tarih ve 2020/362 sayılı Cumhurbaşkanlığı atama kararı sonucu Pütürge Kaymakamı iken Mardin Vali Yardımcılığına tayin olan Kaymakam Recep Aydın'dan boşalan Kaymakamlık görevine atanan ve 30 Temmuz 2020 tarihinde ilçeye gelip görevine başlayan Barbaros Akbulak, FETÖ soruşturması kapsamında görevden alındı.

Akbulak'ın yerine Batuhan Taşgın getirildi ve göreve başladı. Pütürge Kaymakamlığına atanan ve göreve başlayan Batuhan Taşgın yaptığı açıklamada, “T.C. İçişleri Bakanlığımızın görevlendirmesiyle 11 Eylül 2020 tarihi itibarıyla Pütürge Kaymakamlığı görevine başlamış bulunmaktayım. Görev süremiz boyunca Anadolumuzun kadim ilçelerinden Pütürge'de tüm kamu kurum ve kuruluşları ve toplumumuzun her kesimiyle istişare içerisinde, vatanımız ve milletimiz uğruna en hayırlı hizmetleri hep beraber verebilmek, temel hedefimiz olacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kaymakamlığımız, emrindeki kuruluşlarla vatandaşlarımızın her türlü istek ve talepleriyle mesai kavramı gözetmeksizin ilgilenecektir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm halkımızı en içten dileklerimle selamlıyorum” ifadelerine yer verdi.

1992 yılında İstanbul'da doğan Taşgın, ilk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamladı. 2014 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan Taşgın, 24 Temmuz 2017 tarihinde Yalova Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti. Yalova/Çınarcık ve Rize/Ardeşen'de Kaymakam Refikliği stajlarını tamamlayan Taşgın, Kaymakam Vekaleti stajını Aksaray/Ağaçören ve Karaman/Başyayla'da tamamladıktan sonra İngiltere/Sheffield'da 8 ay süresince İngilizce öğrenimine devam etti. Hali hazırda İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde tezli yüksek lisans eğitimine devam den Taşgın, ileri düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Fransızca biliyor. 5 Mayıs 2020 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığının 2020/180 Kararı ile Karaman ile Ermenek Kaymakamı olarak atanan Kaymakam Batuhan Taşgın, İçişleri Bakanlığının görevlendirmesiyle 11 Eylül 2020 tarihi itibariyle Malatya'nın Pütürge Kaymakamı olarak görevine başladı.