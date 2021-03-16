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FETÖ üyeliğinden aranan emekli polis memuru yakalandı

FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan aranan emekli polis memuru, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde yakalandı.

FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan aranan emekli polis memuru, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekibi, FETÖ terör örgütünün Malatya'daki yapılanması kapsamında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan şahsa yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda emekli polis memuru, Yeşilyurt ilçesinde yakalandı.


FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alınan şahısla ilgili tahkikat sürdürülüyor.

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