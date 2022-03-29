İhlas Haber Ajansı

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FETÖ üyesine gözaltı

Malatya’da, FETO üyesi olduğu tespit edilen 1 şahsa Jandarma tarafından operasyon düzenledi ve şahıs gözaltına alındı.

Malatya'da, FETO üyesi olduğu tespit edilen 1 şahsa Jandarma tarafından operasyon düzenledi ve şahıs gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Malatya İl jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar çerçevesinde Malatya'nın Battalgazi ilçesinde FETO üyesi olduğu tespit edilen 1 şahsa operasyon düzenledi.


Jandarma tarafından şahısın gözaltına alındığı belirtilerek, adli işlemin devam ettiği kaydedildi.

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