Fidan dikme kampanyası çerçevesinde Malatya'nın Hekimhan ve Arguvan ilçelerinde de fidanlar toprakla buluşturuldu. Hekimhan'da 22 bin fidan toprakla buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilecek 11 milyon fidan dikimi etkinliği Malatya'nın Hekimhan ilçesindeki Çebiş mevkisinde saat 11.11'de başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe Nefes" seferberliği çerçevesinde 11 Kasım saat 11.11'de 11 milyon fidan, Hekimhan'ın 5 noktasında toplam 22 bin fidan toprakla buluşturuldu. İlçe Kaymakamı Ahmet Özdemir, Belediye Başkanı Turan Karadağ,daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ile vatandaşlardın büyük ilgi gösterdiği fidan dikiminde, çam fidanları toprakla buluşturuldu. Fidan Dikiminde Konuşan İlçe Kaymakamı Ahmet Özdemir, “Ülkemizin orman varlığı 22 milyon 600 bin hektar. İnşallah bugün memleketimizin her alanında dikeceğimiz fidanlarla orman varlığımız artacak. Ülkemiz daha da yeşil, ormanlarımız daha da süslü, akciğerimiz olan ormanlarımız daha da gelişmiş olacak. Bugün Hekimhan ilçemizde 5 ayrı noktada toplam 22 bin fidan toprakla buluşacak. Bu takriben 1,5 hektarlık bir alan yapıyor. Memleketimizin, ilçemizin ve Malatya'mızın orman varlığına bugün gayretlerimizle, alın terimizle, emeğimizle gönlümüzden damlayan tohumları toprağa nakış edeceğiz” dedi.

Arguvan'da fidan dikimi

Bu arada, Arguvan ilçesinde de fidan dikim kampanyası çerçevesinde Aşağu Surmenlı Mahallesi Karagedik mevkide 600 adet fidan toprakla buluştu fidan ekildi. Arguvan ilçe Kaymakamı Abdullah Şahin, ilçe belediye başkanı Mehmet Kızıldaş, İlçe Jandarma Komutanı Ali Ayva ilçe Emniyet Amiri Okan Gündüz ve daire müdürleri, ilçe mahalle muhtarları vatandaşlar, öğrenciler sivil toplum kuruluşları fidan dikim etkinliğine katıldılar. İlçe Kaymakam Abdullah Şahin, yaptığı konuşmada, ormanları koruyarak gelecek nesillere daha temiz ve daha yeşil vatan toprakları bırakmak gerektiğini söyledi.

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ise, "Hepimizin en temel ihtiyacı temiz havadır. Yani oksijen ağaçlar vasıtasıyla üretilmektedir. Doğamıza sahip çıkmalıyız. Orman yangınlarına karşı da daha dikkatli olmalıyız” diye konuştu.