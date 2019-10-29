Final Okulları'nda Cumhuriyet coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. Yılı kapsamında Final Okullarında tören düzenlendi. Okulun konferans salonunda gerçekleşen etkinliğe Kurucu Müdür Hasan Doğan'un yanı sıra öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Kurucu Müdür Hasan Doğan, yaptığı açılış konuşmasında “Milli birlik ve beraberliğin, toplumsal dayanışmanın, vatan olma, sahiplenme duygusunun bayramıdır Cumhuriyet. Nice zorluklara göğüs geren, vatanı için canını seve seve veren, bayrağını yere düşürmeyen, ya istiklal ya ölüm diyen kahraman Türk milletinin bayramıdır Cumhuriyet. Üzerinde özgürce yaşadığımız atalarımızın şehit kanlarıyla yoğrulmuş bu vatan bugün 96 yaşında. Malatya Final Okulları olarak başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş aziz şehitlerimizi şükranla anıyoruz. Okulumuzda düzenlediğimiz programımızla Cumhuriyet Bayramını kutlamanın gururunu yaşamaktayız. Tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmasının ardından öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu. Daha sonra hazırlanan etkinliklerle Cumhuriyet coşkusu yaşandı.