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Final Okullarından Lösev yararına kermes

Malatya Final Okulları öğrencileri, Lösemili çocuklara destek olmak amacıyla kermes düzenledi.


Okul yemekhanesinde düzenlenen kermes hakkında bilgi varan Malatya Final Okulu Müdürü Yusuf Gökan ,” Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz kermesimiz, bu yıl Lösev yararına yapılıyor. Tüm öğrenciler gönüllü olarak yerli malı haftasın da güzel bir etkinlik yapıyorlar velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Onların emeklerinin çocuklara birer can olacağını düşünüyorum. Malatya Final Okulları Lösev'in kardeş okulu olarak bundan sonraki yıllarda yardımlarına devam edecektir” diye konuştu.


Ailelerin de destek verdiği kermesten elde edilen gelir Lösev'e bağışlanacak

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