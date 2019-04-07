Uluslararası Kısa Film Festivali heyecanı tüm hızıyla devam ederken finale kalan filmler belli oldu.

15-18 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olan 12. Uluslararası Kısa Film Festivali'nde, Krampon, Miğfer, Köprünün İki Ucu, İki Elin Arasında, Silüet, Çarpıntı, Hayattayız, Sulara Kapılmak, Fotoğraf, Kaset, Uzun Sürmüş Bir Filmin Kısası, Kefaret Yağmuru ve Her Şey Yolunda kurmaca filmleri finale kaldı.

Belgesel kategorisinde ise, Sarıcakız, Olmaz Dediler Oldu, Kördüğüm, Uçan adam, Meryem Ana, Kusurlu, Mahlota, Simurg: Bir Zümrüd-ü Anka Kuşu Hikayesi, Uçurtmanın Peşinde, Gökdelenlerin Gölgesinde Yaşamak, Mavi otel ve Çivi finalde yarışacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Festival Yönetmeni Dr. Öğr. Üyesi Beyler Yetkiner, festivale Azize Tan, Kamil Çevikalp, Emre Kızılırmak, Burcu Kara gibi ünlülerinin yanı sıra sinema yazarları, akademisyenler ve film sektöründe yer alan çok sayıda ünlü ismin katılacağını söyledi.

İnönü Üniversitesinin bölge üniversiteleri içinde en çok para ödülü veren üniversite olduğuna değinen Yetkiner “Bu yıl 12'ncisi düzenlenecek olan İnönü Üniversitesi Uluslararası Kısa Film Festivalinde yarışma kapsamında dereceye giren yönetmelere toplamda 22 bin TL para ödülü verilecek. Tayfun Pirselimoğlu, Ezel Akay gibi ünlü yönetmenler de festivalde olacak. Festivale katılacak olan tüm yönetmenlere başarılar diliyorum. Finale kalan filmler ilan edildi. 13 kurmaca ve belgesel filmin yarıştığı Ulusal kategoride çok kaliteli filmler yer aldı.” İfadelerine yer verdi.

Film festivalinde tüm öğrencilerin eğlenceli zaman geçireceğini söyleyerek üniversiteli gençleri festivale davet eden Yetkiner, dört gün sürecek olan festivalde atölyeler ve söyleşilerin düzenleneceğini ve festival kapsamında Malatya'nın Darende ilçesine gezi düzenleneceğini belirtti.

Yetkiner, son olarak festival sürecinin zorlu bir süreç olduğunu dile getirerek festivalin hazırlığında görev alan Sinema Topluluğu öğrencilerine teşekkür etti.