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Finalli kızlar yüzmede il birincisi

2018-2019 Eğitim Öğretim yılı okul sporları kapsamında düzenlenen Gençler Yüzme Yarışmasında, Final Okulları Genç Kızlar Yüzme Takımı Malatya birincisi oldu.


Final Okullarından yapılan açıklamada, bu yıl okul sporlarında bir çok branşta başarılı olan Final Okullarının yüzmede de il birincisi olarak önemli bir başarı elde ettiği belirtildi.


Açıklamada, Final Anadolu Lisesi yüzme takımının okullar arası genç kızlar yüzme yarışmasında il birinciliği elde ettiği anımsatılarak “Bu başarı da emekleri olan öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkürlerimizi sunarız” denildi.

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