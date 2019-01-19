Finalli kızlar yüzmede il birincisi

Final Okullarından yapılan açıklamada, bu yıl okul sporlarında bir çok branşta başarılı olan Final Okullarının yüzmede de il birincisi olarak önemli bir başarı elde ettiği belirtildi.

Açıklamada, Final Anadolu Lisesi yüzme takımının okullar arası genç kızlar yüzme yarışmasında il birinciliği elde ettiği anımsatılarak “Bu başarı da emekleri olan öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkürlerimizi sunarız” denildi.